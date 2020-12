Moneglia lavori in galleria: Atp orario in zona rossa e arancione. Pronti all'arrivo della neve

Chiusura per lavori delle gallerie tra Deiva e Moneglia. Atp servizio informa che da lunedì 28 dicembre, a mercoledì 30 dicembre 2020 sarà in vigore un orario provvisorio Vedi orario gallerie (Orario.Gallerie).

Inoltre, a seguito del decreto legge 18 dicembre 2020: “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” proseguono le modifiche relative al servizio nelle giornate di zona rossa e arancione.

Oggi 27 dicembre zona rossa è in vigore il servizio invernale festivo.

Lunedì 28 a mercoledì 30 dicembre in zona arancione è in vigore il servizio invernale feriale non di scuola.

Il 31 dicembre zona rossa si torna al servizio invernale feriale non di scuola, mentre venerdì 1 gennaio non ci sarà alcun servizio. Il 2 gennaio zona rossa servizio invernale feriale non di scuola, il 3 gennaio zona rossa servizio invernale festivo.

Il 4 gennaio zona arancione servizio invernale feriale non di scuola.

Il 5 gennaio zona rossa servizio invernale feriale non di scuola, il 6 gennaio zona rossa servizio invernale festivo e 7 gennaio zona gialla primo giorno di servizio invernale feriale scolastico. Per quanto riguarda la possibilità di caduta neve nelle prossime ore, previste da Arpal, Il direttore d’esercizio Andrea Geniniani comunica che

«Tutti i bus collinari montano pneumatici da neve, mentre da qualche anno abbiamo un protocollo a disposizione per i casi di allerta, grazie anche all’attivazione della centrale operativa, che ci consente di rispondere in pochi minuti ad eventuali emergenze. Il sistema è ben rodato e in caso di neve, così come in qualsiasi situazione di emergenza, c’è un continuo contatto tra la direzione operativa e i capo piazza, che sono circa 20 persone». ABov