Mercato Genoa, tris estero sulle tracce di Charpentier

Non solo mercato in entrata per il Genoa che vede corteggiati i propri gioielli dopo la discesa in serie B.

Gabriel Charpentier, attaccante congolese classe 1999, potrebbe tuttavia già lasciare i rossoblù per nuovi lidi all’estero.

Su di lui sempre forte l’interesse in particolare degli spagnoli del Real Valladolid, che potrebbe sfruttare il fatto che al Grifone è appena arrivato Massimo Coda e che per il 23enne ci sarebbe poco spazio. Il Genoa tuttavia chiede 5 milioni di euro per lasciarlo andare, inoltre lo stesso Charpentier vorrebbe restare per giocarsi le sue chances. Su di lui anche Lille e Salisburgo ad alimentare l’asta.