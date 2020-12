Mercato Genoa, se parte Scamacca pazza idea Piatek

Sembra un’idea pazza ma il Genoa sta ripensando a Piatek per il proprio attacco.

Nelle ultime ore ha rilanciato in maniera prepotente questa suggestione. Con l’arrivo di Ballardini i grifoni vogliono riprendersi e allontanarsi in maniera categorica dalla zona salvezza. Per farlo serve un attaccante pronto e maturo, che segni senza pudore e che sia cinico al punto giusto: Scamacca potrebbe andare via, vista la possibilità di plusvalenza da parte del Sassuolo, e al suo posto potrebbe tornare il polacco che fece sfracelli nella prima parte della stagione 2018/2019. In totale Piatek collezionò 19 gol in 21 partite tra Serie A e Coppa Italia con la maglia del Genoa, segnando praticamente ad ogni pallone toccato.