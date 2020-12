La Polizia dona panettoni agli homeless genovesi

Il panettone è uno dei simboli del Natale, un pensiero che si è soliti donare a chi si conosce e che si è soliti condividere con chi si vuole bene.

Ma per molte persone non è un momento così scontato. Per questo motivo per far sentire loro l’abbraccio della Polizia di Stato, che non dimentica chi è in difficoltà, i poliziotti della Questura di Genova hanno regalato alcuni panettoni ai meno fortunati, ricevendo in cambio un dono prezioso: il loro sorriso.

I poliziotti sono, infatti, andati in stazione e sotto i portici dove di solito trovano rifugio gli homeless.