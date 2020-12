Genoa, ripresa dei lavori lunedì a Pegli

Pochi giorni di stacco per ripartire in vista del match al Ferraris con la Lazio del 3 gennaio. Mister Ballardini ha dato appuntamento a tutti lunedì per la ripresa dei lavori fissata al Centro Signorini. La strada resta in salita per la rincorsa salvezza. La vittoria con lo Spezia regala giusto una boccata di ossigeno per affrontare il percorso intrapreso. “Ci aspetta tanto lavoro. Bisogna migliorare in entrambe le fasi” il messaggio, pregno di senso pratico, consegnato dal ‘Balla’ nel post. Lavori fisici e infarinature tattiche saranno il pane quotidiano alla ripresa, quando verrà aggiornato il quadro generale e quello degli elementi che stanno seguendo un iter a parte.