Genoa, oggi Preziosi a sostenere la squadra a Pegli

Fatti salvi impedimenti dell’ultimo minuto è atteso anche il presidente Enrico Preziosi oggi al Centro Signorini (porte chiuse per il pubblico solo a causa della necessaria messa in sicurezza), per il primo allenamento che la squadra sosterrà nell’impianto e per l’inaugurazione, senza lustrini, dei nuovi campi in erba in attesa del completamento delle opere strutturali in esecuzione. Un giorno speciale per il Genoa e per la proprietà, cui vanno ascritti gli ingenti investimenti sulla scia di quelli fatti, o in previsione, per scuola calcio e settore giovanile, così come per mister Andreazzoli, il team di collaboratori e giocatori. Si apre così la settimana che conduce all’esordio in campionato.