Mercato Genoa, per l’attacco si punta su Lammers

Il Grifone pensa già a come rinforzare il proprio reparto offensivo.

L’Atalanta vuole continuare a consolidarsi come realtà affermata del campionato italiano, ma deve anche dare spazio a chi è chiuso dalla forte concorrenza. Per questo torna in voga il passaggio di Lammers al Genoa.

Genoa, Lammers si avvicina

Sam Lammers ha dimostrato in poche presenze la sua qualità nel campionato italiano, e le sue caratteristiche fanno gola a parecchie squadre che lo vorrebbero per rinforzare il centrocampo. In cima alla lista di pretendenti c’è il Genoa, che prepara un assalto per portarlo in Liguria.