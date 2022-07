Mercato Genoa, il sogno è Mavididi del Montpellier

Sognano i tifosi del Genoa colpi di mercato che possano ridare la Serie A persa la scorsa stagione dal Grifone.

Stephy Mavididi, esterno offensivo di grande qualità, è uno dei sogni di mercato del Genoa. La società ligure, nonostante la retrocessione in cadetteria, sta mettendo in piedi un mercato in entrata da Serie A. Sono già arrivati giocatori che per qualità ed esperienza potrebbero calcare i grandi palcoscenici internazionali.

Ecco perchè sognare non è impossibile. Il Direttore sportivo Johannes Spors sta proseguendo nella ricerca di giocatori che possano essere determinanti per una pronta risalita nella massima categoria e Mavididi potrebbe dare il suo contributo. L’unico vero problema è legato al fatto che il calciatore ventiquattrenne gioca nel Montpellier e ha un contratto con scadenza a Giugno 2024. Arrivare all’inglese di origini congolesi potrebbe prevedere un importante esborso economico.