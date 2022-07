Mercato Samp, pressing a tutto campo per Grassi del Parma

La Samp fa sul serio nella trattativa per portare in Liguria Alberto Grassi. Secondo quanto riportano gli esperti di mercato, è vivo l’interesse nei confronti del centrocampista del Parma da parte del club blucerchiato che vorrebbe chiudere l’operazione in tempi brevi. E il tecnico Giampaolo avrebbe già dato il suo benestare per portare a Genova l’ex Cagliari che interessa anche al Torino, al momento in svantaggio.

Nonostante una stagione pessima condotta dal Cagliari, il centrocampista è tra i migliori giocatori per recuperi in ogni squadre del campionato 2021/2022 ed è quindi un pezzo pregiato per quelle formazioni che vogliono abbinare la qualità di palleggio alla quantità di palloni recuperati.