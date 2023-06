Spezia, Inzaghi smentisce voci di interesse sulla panchina bianca

Il futuro di Inzaghi e dello Spezia potrebbe non essere assieme nonostante alcune dichiarazioni apparse sui giornali.

Hanno fatto il giro del web questa mattina le dichiarazioni lanciate in titolo dal quotidiano QS, riguardo un contatto tra lo Spezia, squadra appena retrocessa dalla serie A e l’allenatore della Reggina Pippo Inzaghi. L’aspetto che ha maggiormente colpito non è stato l’accostato il nome del tecnico alla società ligure, visto che di questi tempi si legge di tutto e di più per ogni squadra, ma il virgolettato che recitava: “Sarei felicissimo di allenare lo Spezia“. In questo periodo in casa Reggina tutte le componenti si sono nuovamente chiuse nel silenzio dopo l’ultima conferenza stampa. La smentita sulla dichiarazione non è arrivata direttamente da Inzaghi, ma fatta filtrare da persone molto vivine al tecnico. Dopo l’iscrizione al prossimo campionato la società amaranto dovrà comunque chiarire una volta per tutte la questione tecnica, con con confronto che si preannuncia “intenso”.