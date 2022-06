Mercato Genoa, Criscito nuovamente vicino all’addio: Napoli un’idea

Tornano ad allontanarsi le strade tra il Genoa ed il suo capitano Mimmo Criscito, dopo un periodo in cui l’idillio sembrava rinato.

Scartata, nuovamente, l’ipotesi che porta all’estero. Nelle ultime settimane si era parlato di un possibile approdo di ‘Mimmo’ al Toronto, prossima squadra di Lorenzo Insigne. Il classe ’86 potrebbe rimanere in Italia visto che è una idea del Napoli.

Il calciatore non ha mai nascosto il suo desiderio di ritornare in Campania dove potrebbe anche chiudere una gloriosa carriera. Da valutare, però, cosa ne pensa il presidente De Laurentiis se è disposto ad accoglierlo nel suo club. Per Spalletti non ci sarebbero problemi.