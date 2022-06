Amt Genova, modifiche ai percorsi bus urbani e provinciali

Amt Genova, modifiche percorsi bus urbani e provinciali. Variazioni temporanee di percorso domenica 5 giugno.

Amt Genova. Linee urbane 13, 470, 470/ e provinciali 725 e 728. Si informa che a seguito della manifestazione “Fiera del bestiame”, domenica 5 giugno dalle ore 7.00 fino a cessate esigenze, le linee urbane 13, 470 e 470 barrata e le linee provinciali 725 e 728 modificheranno il percorso come di seguito indicato.



Linea 13 (Prato – Caricamento) Direzione Prato:

i bus, giunti in via Struppa, svolteranno sul ponte Solimano, proseguiranno per via Adamoli, via Pedullà fino alla rotatoria Canova dove effettueranno capolinea provvisorio nell’area predisposta. Direzione Centro: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio, transiteranno per via Pedullà, via Adamoli, ponte Fleming e via Molassana dove riprenderanno regolare percorso.



Linea 470 (San Martino di Struppa – Sant’Eusebio). Direzione San Martino di Struppa.

I bus, giunti al termine di via Canepa, transiteranno per via Pedullà, ponte Green, via Cardinale, via Struppa, via Trossarelli dove riprenderanno regolare percorso. Direzione Sant’Eusebio: i bus giunti al termine di via Trossarelli, transiteranno per via Struppa, proseguiranno per ponte della Canova, rotatoria Canova e via da Verrazzano dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 470/ (Sant’ Eusebio – Molassana). Direzione Sant’Eusebio: percorso regolare. Direzione Molassana: i bus, giunti in via Canepa, transiteranno per via Pedullà, ponte XXV Aprile, via Struppa dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 470/ (San Martino di Struppa – Molassana). Direzione San Martino di Struppa.

I bus, giunti in via Struppa, transiteranno per ponte Solimano, via Adamoli, via Pedullà, ponte Green, via Cardinale, via Struppa, via Trossarelli dove riprenderanno regolare percorso. Direzione Molassana: i bus, giunti al termine di via Trossarelli, transiteranno per via Struppa, ponte della Canova, via Pedullà, ponte XXV Aprile, via Struppa dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 470/ (Sant’Eusebio – San Siro – Molassana). Direzione San Siro di Struppa:

Bus, giunti al termine di via Canepa, transiteranno per via Pedullà, ponte XXV Aprile, via Struppa, via Lucarno, via di Creto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione Molassana: i bus, giunti in via di Creto, transiteranno per via Lucarno, via Struppa, dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 725 (Genova – Torriglia). Direzione centro.

I bus transiteranno da via Adamoli per poi rientrare da ponte Fleming (Molassana). Direzione Torriglia: le corse provenienti dal centro dopo il Giro del Fullo percorreranno il ponte Solimano per raggiungere via Adamoli.

Linea 728 (Genova – Creto – Montoggio). Le corse transiteranno per via Lucarno in entrambi i sensi di marcia. Linea 825 Busalla – Crocefieschi – Vobbia.

Sospensione del servizio domenica 5 giugno.

Si informa che domenica 5 giugno, dalle 8.00 alle 19.00, verrà chiusa al traffico veicolare la strada provinciale 9 di Crocefieschi, da località Camarza a Crocefieschi, per consentire lo svolgimento di una gara automobilistica, pertanto le corse della linea 825 (Busalla – Crocefieschi – Vobbia) non verranno effettuate.

Servizio bus a Torriglia. Variazioni domenica 5 giugno.

Si informa che, in occasione della “Sagra del Canestrello” a Torriglia, domenica 5 giugno dalle 13.00 alle 19.00 le partenze e gli arrivi delle linee 725 (Genova- Torriglia), 726 (Torriglia – Prato), 925 (Torriglia- Montebruno – Ottone), 926 (Torriglia-Fontanigorda- Rovegno) e 927 (Torriglia- Rondanina) saranno effettuati in località Laccetto. ABov