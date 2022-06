Mercato Samp, Candreva vicino a Monza e Nizza

Una stagione con molti alti e bassi quella di Candreva che ha rispecchiato l’anno della Samp molto tribolato.

Ora però l’addio sembra vicino. Infatti il primo colpo per il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani dopo la promozione in Serie A, può essere proprio Antonio Candreva. Contatti serrati per l’esterno della Sampdoria che dovrà fare dei tagli importanti al monte ingaggi. Candreva è stato uno dei migliori protagonisti della stagione del Doria ma adesso l’intesa col Monza sembra possibile e vicina.

Non solo. Sulle tracce dell’esterno blucerchiato ci sarebbe anche il Nizza. Il club francese, che si è qualificato per i preliminari di Conference League, starebbe valutando l’ipotesi di avanzare un’offerta per Candreva