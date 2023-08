Mercato Genoa, continua la ricerca di rinforzi a centrocampo e difesa

Mercato vivace per il Genoa che cerca rinforzi a centrocampo ed in difesa, sognando anche Leonardo Bonucci.

Assodato che tra centrocampo e difesa qualcosa da migliorare c’è ancora, il grifone si è riversato sul mercato e intensificato le varie trattative. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di un interessamento per Miguel Crespo, centrocampista del Fenerbahce. Ci sono sviluppi e pare che l’operazione possa presto concludersi positivamente visti i buoni rapporti avviati con il club turco. Inoltre, grande interesse è stato riservato anche per due giocatori dell’Atalanta, Hateboer e il difensore Nadir Zortea, ma in questo caso si tratta solamente di un sondaggio. Per quanto riguarda l’altro nome in difesa, rimane importante quello di German Pezzella che tornerebbe volentieri in A.