Mercato Spezia, arriva Corradini dalla Fiorentina

Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’ACF Fiorentina le prestazioni sportive del calciatore Giovanni Corradini.

Classe 2002, reduce dal prestito alla Pro Vercelli in Serie C, dove nella passata stagione ha totalizzato ben 26 presenze, Corradini è cresciuto nelle giovanili del Perugia, prima del trasferimento alla Fiorentina, con la cui maglia ha collezionato in due stagioni di Primavera 1 ben 66 presenze, 15 gol e 5 assist. Capitano della Primavera viola, nella stagione 21/22 Corradini è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria della Coppa Italia Primavera, vinta in finale contro l’Atalanta.

Centrocampista moderno, dotato di buona tecnica e ottima visione di gioco, Corradini può ricoprire più ruoli del centrocampo, forte anche di un buon temperamento e di buona corsa, qualità che lo hanno reso tra i giocatori più interessanti dello scorso campionato di Serie C.

Talento, duttilità, aggressività e dinamismo: a soli 20 anni il nuovo centrocampista aquilotto è dunque pronto a giocarsi le sue carte alla corte di mister Massimiliano Alvini con indosso la maglia numero 21.