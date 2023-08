Entella-Novara 3-0, tris biancoceleste in amichevole al Comunale

Prove generali per l’Entella al Comunale prima di iniziare a fare sul serio sabato 2 settembre, alle ore 20.45, contro l’Ancona.

L’ultima amichevole della pre-season ha visto i biancocelesti vincere 3-0 contro il Novara.

Entella in campo nel primo tempo con De Lucia, Parodi, Manzi e Bonini, Zappella e Tomaselli ad occupare le fasce, Mosti, Petermann e Tascone a formare il terzetto in mediana, Disanto e Zamparo in avanti.

Al 42’ Zamparo segna l’1-0 su assist di Disanto bravo a farsi spazio sull’esterno e a trovare il compagno al centro dell’area.

Al 58’ raddoppio biancoceleste con Disanto che guida il contropiede e va a concludere. 2-0.

Minuto 62, cinque cambi per mister Volpe: Zappella-Di Mario, Disanto-Faggioli, Tascone-Corbari, Petermann-Lipani e Mosti-Meazzi.

Altri tre cambi al 73′: Zamparo-Clemenza, Parodi-Banfi, Siatounis-Tomaselli.

Manzi e Bonini lasciano il posto a Reali e Kontek, 81 minuti sul cronometro.

I biancocelesti trovano il definitivo 3-0 al 45′ con Clemenza direttamente da calcio piazzato.