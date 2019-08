Mercato Entella, Superbi: Faremo ulteriori innesti

Sta vivendo una fase di stallo il mercato dell’Entella che è comunque chiamato a rinforzarsi anche visto il campanello d’allarme che la sconfitta in Coppa Italia contro il Sud Tirol rappresenta per tutto l’ambiente.

Anche la società stessa ne è assolutamente convinta, dal presidente Gozzi al direttore Superbi che nelle sue dichiarazioni fa capire come la partita delle trattative sia ancora aperta nel Golfo del Tigullio.

“Due o tre trattative in entrata le vorremmo fare. Abbiamo bisogno specialmente a centrocampo e in attacco e forse qualche aggiustatura anche in difesa. Non faremo tanto per fare, ma stiamo valutando vari profili per rinforzare in maniera adeguata la rosa e completarla nel modo giusto”