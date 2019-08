Cristina Cattoni. Una mamma Miss alla soglia dei 60 anni.

Cristina Cattoni. Una Miss genovese a quasi 60 anni

Mamma di 5 figli e nonna di un bellissimo nipotino, è nata a Genova il 24 giugno 1960.

Ha vinto il titolo di MISS OVER 2012, concorso internazionale di Elio Pari esistente da 27 anni.

Dalla vittoria del titolo è entrata nel mondo artistico come modella e fotomodella e ha scattato con tanti fotografi tra cui Enrico Ricciardi, Luca Pareto, Alessio Migliardi, poi è entrata anche nel campo della recitazione con successo.

Ha iniziato la carriera artistica a 52 anni e i soli 7 anni ha già ottenuto grandi soddisfazioni e importanti risultati.

BREVE BIOGRAFIA ARTISTICA

Fa parte della Compagnia teatrale “Accademia degli instabili” di Genova e precedentemente della “Compagnia dello zafferano” ONLUS. Ha girato alcuni cortometraggi che si possono trovare su youtube tra cui: “Ho perso la testa”, “L’ultimo carico”. Ha interpretato una piccola parte in “Sole a catinelle” con Checco Zalone. E’ stata ospite intervistata a “Tatami”, “Storie Vere”, da Giancarlo Magalli, da Mara Venier. Attrice anche in due cause importanti a FORUM. Ha girato scenette comiche con Beppe Braida. Ha vinto il primo premio internazionale “Angeli di luce nell’arte” (Ali d’oro) come migliore interpretazione. L’evento si è svolto a Viterbo: Parco dei Cimini a giugno 2018 ed è stato un gemellaggio Italia-Spagna con giuria composta da attori e produttori spagnoli ed italiani tra cui Lando Buzzanca. Ha girato un videoclip musicale “Dimelo” di Henry Dante Latino. Ha girato un film dal titolo “Uomini e DONNE” formato da vari film e un film centrale in cui è stata protagonista: “Il peggior tradimento”, dell’attore di teatro Cicco Beniamino che è stato presentato in Lombardia e in Liguria. Ha girato il film doc “Bellissime” della produzione Fandango di Roma, di cui lei è protagonista insieme alle tre figlie, famose per essere state baby modelle, conosciute in tutt’Italia ed all’estero. Cristina ha partecipato ad un importante festival a Roma ad ottobre con regista Elisa Amoruso e subito dopo ha girato il film doc di Chiara Ferragni. E’ entrata poi a far parte del Team Fitness Iron Angel il cui presidente è Alberto Zanardi, suo preparatore, che la segue nell’alimentazione. Cristina si allena infatti praticando Poledance e pesi. E’ nella categoria Bikini e ha fatto le prime due gare BBF Italia ad Albano Laziale il 9 giugno 2019 con due ottimi quarti posti.

In autunno Cristina affronterà altre due gare, ma l’aspetta anche a fine agosto la finale Nazionale di Miss Reginetta d’Italia Over che si svolgerà a Chianciano Terme, avendo vinto la finale regionale in Liguria.

DICE CRISTINA

Abbiamo incontrato Cristina Cattoni, in procinto di partire per affrontare questa finale Nazionale, con un messaggio di amore verso i propri figli e di rivincita per sé stessa:

<< Mi aspettano altre belle cose che richiedono sempre impegno di testa, cuore e fisico. Dopo anni passati di tantissime difficoltà che ho dovuto superare sempre da sola, che mi hanno resa forte e determinata….si vedrà nel film “Bellissime”…. dopo tantissimi anni a crescere i miei 5 figli con amore e dedizione, finalmente tocca a me e la cosa bellissima è che non c’è età per realizzare i sogni, non c’è età per mettersi in gioco.>>

E ancora continua:

<<Anzi direi che sopra i 50 si è più consapevoli di noi stesse e dobbiamo sempre ricordarci che nessuno ha il diritto di spegnere i nostri sogni e nessuno deve avere l’arroganza di giudicare e criticare perché finché si sta bene tutto è possibile. Non voglio avere rimpianti e voglio vivere a 1000 finché la salute me lo permette.>>

Si può essere belle e soprattutto sentirsi belle ad ogni età. Questo il messaggio di Cristina che ricorda a tutte mamme che sono anche donne. Il suo pensiero è anche verso lo sport, fondamentale nella sua carriera e nella sua vita e che sicuramente aiuta a sentirsi meglio.

Non ci resta che fare il tifo per Cristina Cattoni, una splendida mamma, donna, Miss della nostra Genova!

Giorgia Cadenasso