Mercato Samp, Osti punta Ben Arfa e Simeone

Ancora non si è scaldato il calciomercato in casa Samp dove Di Francesco chiede uno sforzo soprattutto in attacco per avere alterative ad uno Quagliarella sempre più solo nelle responsabilità di gonfiare la rete.

Il tecnico chiede un esterno di qualità e nelle ultime ore è tornato nuovamente di moda lo svincolato Ben Arfa. Trentaduenne ora svincolato, al giocatore può essere proposto un accordo fino al 2022.

Si cerca però un altro bomber che facci da vice al capitano Quagliarella e la pazza idea è quella dell’ex genoano Simeone che non ha convinto a Firenze. Ma i viola non sono ancora sicuri di cederlo.