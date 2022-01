Mercato Entella, Morosini scaccia le voci di mercato sul suo conto

Il centrocampista Morosini dell’Entella scaccia per ora le voci di mercato che girano intorno al suo conto.

“Mercato? Di questo deve parlarne la società, ma il direttore Superbi ha già detto chiaramente che non ci saranno stravolgimenti esagerati, il gruppo è ottimo e lo stiamo dimostrando. La corte dell’Avellino? Di queste voci non so niente, se non quello che si legge, a ogni modo sapere che ci sono tante persone che apprezzano il mio lavoro mi fa piacere, come fa piacere a chiunque: vuole dire che si sta facendo bene. A Chiavari però è stato avviato un certo tipo di percorso, possiamo disputare una bella stagione e divertirci per provare a raggiungere grandi obiettivi, mi fa piacere portarlo a termine: l’Entella ha più volte detto di ritenermi un giocatore importante, voglio ripagare la loro fiducia”.