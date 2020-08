Spezia, questa sera primo appuntamento per la storia

Stasera il primo atto della finale play off tra il Frosinone e lo Spezia in Ciociaria allo Stadio Stirpe dove le Aquile non hanno mai vinto.

Prima finale per lo Spezia, eliminata nel 2015/16 in semifinale dal Trapani. I liguri vanno a caccia della prima storica promozione nella massima serie. Per farlo si aggrappano a Galabinov, “on fire” (come direbbero gli americani) nell’ultimo periodo. Sei gol nelle ultime sei partite giocate tra campionato e playoff. E pensare che nelle dieci partite precedenti era rimasto a secco. Dall’altra parte occhio ad Ardemagni, che contro lo Spezia si scatena: sette reti in carriera ai liguri in Serie B.