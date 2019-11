Mercatino di Natale a Sesta Godano a La Spezia

Si avvicina il natale, dicembre a Sesta Godano con il tradizionale mercatino di Natale.

Domenica 1 dicembre da mattina a sera in Piazza Marconi a Sesta Godano.

Tanti gli hobbisti, artisti del proprio ingegno, creativi e aziende che hanno risposto alla Call di Pamela Daneri per il Comitato Sestacé; si prevede la presenza di circa 40 banchi a riempire piazza marconi. Fra musiche, dolcezze e in un clima di attesa è prevista l’accensione del tradizionale albero e l’apertura del “Christmas Post Office” di Babbo Natale dove i più piccini potranno di scrivere la propria lettera a Babbo Natale in compagnia dei suoi elfi. Non mancheranno le occasioni per dare il proprio contributo ad associazioni benefiche e onluss, fra queste ricordiamo: Croce Rossa di Sesta Godano, I Bimbi di Padre Dionisio, ANGSA di La Spezia, Rifugio Sherwood, Banda Musicale Giuseppe Verdi, Corale Val di Vara. Sempre nel corso della giornata la possibilità di degustare in anteprima le “birre di natale” di alcuni birrifici artigianali – fra cui il Birrificio Val di Vara, immancabile, di Elisa Lavagnino. L’evento è organizzato con il coordinamento di Proloco Sesta Godano e Frazioni, con il Patrocinio di Comune di Sesta Godano e in collaborazione con SESTACé. Si svolgerà il giorno 1 dicembre, domenica, a partire dalla mattinata fino a sera. Vi sono ancora posti disponibili, pertanto chi desiderasse partecipare alla giornata può contattare la pagina fb #sestacé.