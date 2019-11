Ieri sera i vigili del fuoco sono intervenuti a Sori, sul cavalcavia dell’Aurelia, perché un’auto si è schiantata contro il guardrail.

L’urto non ha provocato gravi danni per il conducente del veicolo, ma è stato necessario mettere in sicurezza il tratto stradale in attesa dell’arrivo dei tecnici di Anas.

Sul posto anche i carabinieri.