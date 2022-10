Mens Sana-My Sport: primo appuntamento giovedì alla Basilica di Carignano

Giovedì 20 ottobre, con ritrovo ore 10 in Via Innocenzo IV (a sinistra della Basilica di Carignano), scatta Mens Sana, il programma culturale di My Sport. Un “viaggio” nella Storia di Genova alla scoperta di arte e paesaggio.

“Mens sana in corpore sano” incorpora il senso della mission My Sport: un nuovo modo di intendere il benessere, non solo fisico, ma anche della mente, attraverso ciò che la cultura sa regalarci.

“Genova offre tanta Bellezza da guardare, scoprire e riscoprire – fa sapere lo staff My Sport – per questo abbiamo programmato un calendario di appuntamenti in giro per la nostra città: ci divertiremo a fare i turisti, visitando musei, antichi palazzi poco conosciuti e botteghe storiche”.