Aperte le iscrizioni all’ Unitre di Albenga Borghetto e Ceriale

SAVONA. 18 OTT. Tutto è pronto ad Albenga per il riavvio delle attività accademiche dell’ Uni3 Comprensoriale Ingauna, una realtà culturale e sociale che, a più di 30 anni dalla nascita, è cresciuta così tanto da essere ormai la più importante struttura formativa per adulti dell’ intero comprensorio. Il sodalizio, oltre ad occuparsi di corsi, incontri, concerti, dibattiti, mostre e convegni, organizza anche gite culturali, viaggi di istruzione, passeggiate e feste per rafforzare lo spirito di fratellanza, amicizia e collaborazione fra i soci. L’ apertura delle lezioni è fissata per il 24 ottobre ad Albenga (alle ore 16 prof. Rudiger Tessmann) con una lezione di Storia del’ America Latina, a Ceriale, sempre il 24 ottobre ( alle ore 10 e 30) con una lezione di Yoga (prof Pamela Rossignolo) ed a Borghetto Santo Spirito il 25 (alle ore 15, a Palazzo Pietracaprina, prof Delfino).

L’ Unitre Comprensoriale ingauna riunisce una sessantina di corsi ed alcune centinaia di soci appartenenti alle tre sedi di Albenga, Borghetto Santo Spirito e Ceriale. Le segreterie si trovano ad Albenga, a Palazzo Oddo, a Borghetto nella Civica Biblioteca di Borghetto Santo Spirito (nel Palazzo Pietracaprina in Piazza Libertà) ed a Ceriale presso LA Croce Bianca ed il Circolo Comunale “Santinelli” in Via Magnone.

“Anche quest’anno- dice la vice presidente professoressa Teresa Ficarelli- il gruppo di insegnanti ed esperti, guidato dalla professoressa Anna Tagliasacchi, che ha il compito di organizzare i corsi, si è impegnato notevolmente, predisponendo per l’anno accademico 2022- 2023 un gran numero di corsi. Le proposte sono le più svariate: si va dalle Lingue straniere alla Storia, alla Musica, mentre grande rilevanza è stata data anche all’aspetto ludico e sanitario con corsi di ballo, danza, yoga e ginnastica”. Ed anche il canto ha una grande importanza: la Corale dell’ Uni3 ingauna (nella foto) è una importante realtà musicale del comprensorio albenganese.

Per chi volesse avere maggiori informazioni, o iscriversi, è possibile rivolgersi alla segreteria dell’ Unitre3 ingauna (Palazzo Oddo, Via Roma, 58, Albenga), che è aperta tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17, oppure visitare la pagina FB Uni3ingauna, o scrivere all’ indirizzo di posta elettronica ingaunatre@gmail.com, o visitare il sito Internet www.Unitrecomprensorialeingauna.it oppure telefonare ai numeri: 0182.51955 (Albenga), 0182.973016 (Borghetto) e 0182.931491 (Ceriale).

CLAUDIO ALMANZI