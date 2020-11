Menefreghismo, chiusi 3 negozi nei caruggi: avventori e gestori stranieri senza mascherine

Ieri sera i carabinieri dell’aliquota Operativa della Compagnia di Ge-Centro in via di Prè, via del Campo e via Lomellini, hanno effettuato un servizio di controllo finalizzato a far rispettare le norme anti-Covid 19.

Sono stati sanzionati amministrativamente, per non aver rispettato il le limitazioni disposte dal Dpcm Conte, i gestori di due gastronomie e di una macelleria, tutti stranieri e con pregiudizi di polizia, poiché sia i gestori che gli avventori non erano muniti dei previsti dispositivi individuali di protezione “costituendo assembramenti all’interno delle attività commerciali che saranno chiuse per 5 giorni”.

Nell’ambito dello stesso servizio è cascato nella rete dei carabinieri un 46enne pregiudicato genovese, sorpreso mentre cedeva dello stupefacente a un 31enne residente nel Centro storico. Lo spacciatore è stato arrestato.