Menefreghismo, marocchino positivo al Covid fugge indisturbato dal Galliera: preso

‘Evade’ dall’ospedale Galliera di Genova, dove si trovava in quarantena perché ricoverato a seguito della positivià al Covid-19.

Si tratta di un cittadino marocchino di 53 anni, che è fuggito indisturbato dalla struttura ospedaliera intorno alle 7,30 di oggi.

Secondo quanto riferito, il nordafricano risultava ancora positivo al coronavirus e quindi in grado di infettare altre persone.

L’evasione dalla corsia in isolamento è stata poi segnalata alle Forze dell’ordine.

Gli agenti della questura genovese hanno acchiappato il marocchino nella zona della darsena.

I poliziotti hanno chiamato un’ambulanza del 118, che ha riportato lo straniero dal Centro storico all’ospedale Galliera.

Il marocchino avrebbe dichiarato di non avere avuto contatti: “Io ormai sto bene e non avevo più voglia di stare chiuso in ospedale”.

La “giustificazione” però non gli ha risparmiato una denuncia per violazione della quarantena. Reato per cui rischia l’arresto e una sanzione da 400 euro.