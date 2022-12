Martedì 20 Mons. Marco Tasca trascorrerà la mattinata all’ospedale Gaslini, in occasione del Santo Natale 2022

Martedì 20 Mons. Marco Tasca trascorrerà la mattinata all’ospedale Gaslini, per incontrare e far sentire la sua vicinanza ai piccoli ricoverati, alle loro famiglie e per portare un saluto a tutto il personale dell’ospedale. Dopo la visita privata in alcuni reparti, alle ore 11.00 l’Arcivescovo si recherà presso l’Aula Magna dell’Istituto Gaslini per un momento di incontro dedicato al personale dell’Istituto.

Mercoledì 21 dicembre dalle ore 17.45 alle ore 19.00 presso l’Aula Magna dell’Istituto Gaslini avrà luogo la sessione di tesi di Specialità in Chirurgia pediatrica, durante la quale saranno presentati i risultati della Chirurgia Robotica dell’IRCCS G. Gaslini e la chiusura del percorso formativo di Gerald Beaubrun chirurgo di Haiti, che grazie ad un accordo tra IRCCS G. Gaslini, Università degli Studi di Genova e Fondazione Bocelli è arrivato alla specialità in Chirurgia pediatrica. Parteciperanno, tra gli altri: il direttore generale del Gaslini, Renato Botti, il direttore del Dipartimento Scienze Chirurgiche del Gaslini Girolamo Mattioli, i referenti della Fondazione Bocelli, il magnifico rettore Federico Delfino, i direttori Scientifici dell’ospedale San Martino, Antonio Uccelli, e del Gaslini, Angelo Ravelli.

Venerdì 23 dicembre alle ore 14.30 presso l’Aula Durand del Gaslini avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della collaborazione tra Regione Liguria, Istituto G. Gaslini, l’Associazione “Una voce per Padre Pio” ONG, l’Associazione Flying Angels, l’Associazione Band degli Orsi, che ha portato al trasporto, all’ospitalità e infine agli interventi cardiochirurgici che hanno salvato la vita a due bambini della Costa D’Avorio.

Parteciperanno: il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola, il presidente onorario della Sede Ivoriana della ONG “Una voce per Padre Pio” Sergio Tommasini, il direttore generale dell’IRCCS G. Gaslini Renato Botti, il direttore della UOC Cardiochirurgia Guido Michielon, con i cardiochirurghi Francesco Santoro e Elena Ribera, il presidente di Flying Angels Foundation, Mauro Iguera, il presidente della Band degli Orsi Pierluigi Bruschettini.