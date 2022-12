Un anno di prestigiose produzioni podcast targate Frame, durante il 2022 la produzione di podcast si è fatta ancora più varia e intensa

Un anno di prestigiose produzioni podcast targate Frame, con prestigiose collaborazioni insieme a nuovi partner e ulteriori piattaforme di ascolto.

Con “Lo stato parallelo” di Gherardo Colombo, Frame è sbarcata su Rai Play Sound, salendo fino alla seconda posizione dei podcast più ascoltati sulla piattaforma.

La serie scritta dall’ex magistrato, e ideata insieme a Danco Singer, riporta l’ascoltatore a quella operazione senza precedenti condotta da Colombo che portò, tra ostacoli e intimidazioni, a svelare la più potente e pericolosa organizzazione massonica italiana. La storia svela luci e ombre di un passato non troppo lontano e che conserva ancora forti legami con il presente.

Sempre nell’ambito della storia recente è il podcast “Cadaveri eccellenti” dello storico Miguel Gotor, disponibile sulla piattaforma Audible. L’acume narrativo e storico di Gotor ci conduce nel perverso intreccio tra politica, sovversione e poteri occulti che sta all’origine degli attentati che hanno tinto con il colore del piombo gli anni tra il 1976 e il 1982.

Omicidi ricostruiti anche attraverso gli occhi dei testimoni, dei familiari e dei media dell’epoca, e che hanno segnato una svolta nella storia sociale e politica del Paese. Le ultime grandi produzioni consolidano un successo avviato nel 2019 e che include la serie originale “Le grandi battaglie della Storia”, scritta e raccontata dal più amato storico italiano, Alessandro Barbero, “Le piazze raccontano” con Stefano Massini, “La porta sbagliata” e “L’economia” con Federico Fubini, “La nostra grande storia” con Guido Barbujani e Mario Tozzi, “Rivoluzione culturale” con Lorenzo Baglioni, la serie dei “Perché” che racconta le discipline che compongono il nostro sapere per voce di riconosciuti esperti quali Alessandro Barbero, Federico Fubini, Massimo Recalcati, Maurizio Ferraris, Luca De Biase, Severino Salvemini, Monica Guerritore, Massimo Cacciari, Piergiorgio Odifreddi, Albert Kart, Maurizio Bettini, Stefano Massini, Alessandro Piperno, Massimo Montanari, Paolo Crepet, Guido Barbujani, Giorgio e Lucilla Conte, Mario Tozzi, Gustavo Zagrebelsky, Marco Tullio Giordana e Gherardo Colombo, per arrivare a “Storie che lasciano il segno”, lo speciale podcast di inediti che coinvolge i grandi protagonisti del Festival della Comunicazione.

Uniche e inedite sono le produzioni con e su Umberto Eco, padre nobile del Festival della Comunicazione: uscite speciali e periodiche che continuano a dare risalto alla sua straordinaria potenza comunicativa, tramite la sua viva voce o con la partecipazione di prestigiosi interpreti come Francesco Pannofino e Gianrico Carofiglio.

Fra queste, nel 2022 è uscito il podcast in occasione del 90esimo anniversario della sua nascita. L’ultima serie uscita nel 2022 e targata Frame – Festival della Comunicazione guarda invece al mondo dell’arte: “Meraviglia senza tempo” è il podcast realizzato per Galleria Borghese a Roma in occasione dell’apertura al pubblico dell’omonima mostra, e che ne estende la portata al di là della 2 sua concretezza visiva. La serie ha inaugurato il canale podcast che dà voce alle straordinarie bellezze della Galleria e racconta – dando letteralmente voce alle pietre, che narrano in prima persona – la storia di artisti italiani ed europei che tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento perseguirono l’ambizione di donare eternità alla pittura grazie alla scelta della pietra come supporto fisico, lanciando una sfida alla corruttibilità e alla caducità del tempo.