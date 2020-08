Marocchino trovato dalla Polizia locale con martelletto frangivetro ed eroina

Si tratta di un marocchino pluripregiudicato con permesso di soggiorno e passaporto scaduti

Sabato scorso gli agenti del nucleo Centro storico del reparto Sicurezza Urbana, in servizio in zona per reprimere comportamenti che minano la sicurezza e la vivibilità della città vecchia, hanno fermato in piazza Metellino, nella zona di Pre’, un marocchino di 32 anni, con passaporto e permesso di soggiorno scaduti, pluripregiudicato per resistenza a pubblico ufficiale e per reati legati allo spaccio di stupefacenti, che si aggirava con fare sospetto.

Gli uomini del nucleo lo hanno fermato e perquisito e gli hanno trovato addosso un coltello multiuso, un martelletto frangivetro con cavo d’acciaio e 0,52 grammi di eroina.

È stato quindi denunciato per porto di oggetti atti a offendere, per spaccio e per la presenza irregolare in Italia.

Droga, coltello e martelletto sono stati sequestrati.