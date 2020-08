Problemi acqua zona Busalla, posizionate due autobotti

I problemi sono causati da una mancanza di corrente elettrica nell’impianto di pompaggio e potabilizzazione per disservizio gestore elettrico

A causa di un disservizio del gestore elettrico avvenuto nella notte e non ancora risolto, che ha coinvolto l’impianto Iren di pompaggio di Albergo e l’impianto di potabilizzazione di Cilona, si avranno carenze idriche in data odierna nelle seguenti vie del comune di Busalla: Via Martiri del Turchino, Località Case Cilona e nelle Vie limitrofe.

I tecnici di Iren sono al lavoro per limitare il disservizio, il ripristino della regolarità dell’erogazione idrica è previsto nel pomeriggio.

Sono state posizionate due autobotti di acqua potabile in Via Martiri del Turchino e in Piazza Colombo.

A comunicarlo è Iren.