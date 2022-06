Marina di Varazze, il weekend è lungo

È il momento di ripartire con la grande musica in Marina di Varazze che sarà possibile apprezzare grazie a programmi di alto livello curati, in particolare, dai locali Life e Boma che accompagneranno il pubblico per tutta l’estate con appuntamenti fissi, ogni settimana.

Una perfetta occasione per programmare con anticipo non solo il weekend ma anche piacevoli momenti infrasettimanali da godersi gustando ottimi piatti o drink in uno scenario suggestivo.

Giovedì 23 Giugno per il decimo anno consecutivo il Ristorante Boma inaugura la rassegna jazz. Protagonista della serata il Casati Jazz Quartet, gruppo già noto agli amici del Boma, composto da Giampaolo Casati, Dino Cerruti, Gege Picollo e Rodolfo Cervetto. Casati è un artista conosciuto e apprezzato in ambito internazionale avendo partecipato ai più prestigiosi festival nazionali, europei, statunitensi e asiatici. Tra le ultime collaborazioni, la partecipazione alla big band diretta da Carla Bley. Lo accompagneranno le raffinate note di Gianluca Tagliazucchi al piano, Massimiliano Rolff al contrabbasso e Rodolfo Cervetto alla batteria per dar vita a un sofisticato mix lirico ed energico.

Il weekend per il Boma è più che mai ‘lungo’. Ricordiamo infatti le serate di ‘solo piano’ del lunedì.

Venerdì 24 Giugno è la volta del Life con una serata tributo al grande Ligabue. Un evento da non perdere. Proveniente dall’Alessandrino, la band si propone con un perfetto tributo al rocker emiliano, Luciano Ligabue. Formatasi nel 1993 come cover band cambia completamente identità nel 1998 grazie sopratutto alle qualità canore e alla notevole somiglianza della voce di Max `Charlie` Chiarlone con il Liga. In quasi 20 anni di attività e più di 1000 concerti le ANIME vantano anche Live con Max Cottafavi, storico chitarrista di Ligabue.

Domenica 26 si torna in mare con Varazze Club Nautico… ma senza dimenticare il piacere della convivialità. Nell’ambito della manifestazione “Un mare di vele”, promossa dalla Federazione Italiana Vela, il Varazze Club Nautico organizza la veleggiata ‘Un mare divino e di vele”. La partecipazione è aperta alle imbarcazioni d’altura da diporto con lunghezza superiore ai 6 metri.

Per chi ama passeggiare in Marina, infine, il weekend sarà un’ottima occasione per curiosare tra le vetrine della Shopping Gallery, ma anche per acquistare prodotti di artigianato di qualità sulle bancarelle del mercatino aperto dal mattino fino a sera.

Ristorante BOMA

Cena alla carta o con menù degustazione

Per info e prenotazioni: 019 934530

Life! Food & Drink

Per info e prenotazioni: 019 450 9315

Varazze Club Nautico

Per info e bando di regata: 019 939 9055