Doria Nuoto Loano, successo per la festa 40+1

Venerdì 17 giugno presso la piscina esterna del palazzetto dello sport Elio Garassini si è svolta la festa 40+1 della

Doria Nuoto Loano 2000. Tantissimi gli atleti partecipanti alla festa che si sono divertiti insieme in acqua giocando

davanti ad un folto pubblico: bambini, ragazzi e genitori.

Alla presenza del Sindaco di Loano, Luca Lettieri, di alcuni componenti dell’Amministrazione Comunale e

dell’Onorevole Sara Foscolo, è stato inaugurato il sollevatore per disabili donato alla DNL dal Lions Club Doria,

rappresentato alla festa dal suo presidente Alessandro Stipo e da altri soci.

Il Presidente dalla ASD Doria Nuoto 2000, Massimiliano Gattuso, è soddisfatto del successo della manifestazione

che contribuisce a ribadire l’impegno della DNL nel promuovere lo sport come elemento trainante nei processi di

integrazione sociale e come efficace contributo per diffondere la cultura del rispetto reciproco.

Le ragazze ed i ragazzi della DNL saranno ancora impegnati nelle gare agonistiche nelle prossime settimane, dopo

la festa sono tutti tornati ad allenarsi con il solito impegno e passione.

Il 19 giugno si è svolta la tanto attesa gara di nuoto artistico regionale liberi propaganda presso la piscina di Genova

Albaro. La Doria Nuoto Loano impegna quasi tutte le sue atlete nelle varie sessioni di solo, duo e squadra in ogni categoria.

Le allenatrici della squadra, Rossella Guaraldi, Samantha Narice e Selena Burlano, sono molto soddisfatte dei

risultati ottenuti dalle ragazze; l’impegno mostrato durante gli allenamenti da parte di tutte le ragazze, la loro

passione hanno ripagato le sincronette con una medaglia ad ogni esercizio!

I piazzamenti delle atlete della DNL in ordine di categoria:

§ Esordienti C squadra: 3° posto (Anita Bassani, Agata Pace, Greta Gallo e Emma Luna Capelli)

§ Esordienti B solo: Agata Pace 3° posto

§ Esordienti B duo: Olivia Brunetto e Cleo Vernice 3° posto

§ Esordienti A solo: Elena Carrara 2° posto

§ Esordienti A duo: Letizia Dall’O e Viola Gattuso 2° posto

§ Esordienti A squadra: 1° posto (Letizia Dall’O, Rachele Rebagliati, Beatrice Illiano, Elena Carrara e Viola

Gattuso)

§ Ragazze solo: Maya Ordine 1° posto

§ Ragazze duo: Giorgia Zanoni e Maya Ordine 1° posto

§ Ragazze squadra: 1° posto (Rachele Totaro, Sofia Ghigliazza, Giorgia Zanoni, Matilde Marino, Marta

Cenere, Federica, Maya Ordine e Beatrice Mino)

§ Junior duo: Elena Razzaio e Caterina Rosa 1° posto

§ Assolute solo: Beatrice Bonifacini 1° posto

§ Assolute duo: Beatrice Bonifacini e Alessia Mascarino 1° posto

§ Assolute squadra: 1° posto (Beatrice Bonifacini, Alessia Mascarino, Chiara Miozzo, Gloria Burastero, Elena

Razzaio, Caterina Rosa, Rebecca Garulla e Giada Dell’Itala)

L’ultimo appuntamento per la squadra di sincro della DNL sarà a Gubbio, tra il 24 ed il 26 giugno, alla

Manifestazione Nazionale FIN categoria Ragazze.

