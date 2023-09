Marassi, presunto omicidio in carcere? La protesta del Sappe

“Se fosse vero, come riportano gli organi di informazione, che si sta indagando per omicidio per il detenuto trovato morto oggi in cella, non potremmo che parlare di orrore nel carcere di Marassi nel contesto di una situazione penitenziaria sempre più critica ed allarmante”. A dirlo il segretario generale del Sappe, Donato Capece, dopo aver appreso la notizia della morte di un detenuto nel carcere genovese di Marassi.

Secondo Capece, è necessario ripensare completamente la questione penitenziaria. “Quanto accaduto nel carcere di Marassi deve necessariamente far riflettere per individuare soluzioni a breve ed evitare che la Polizia penitenziaria sia continuo bersaglio di situazioni di grave stress e grande disagio durante l’espletamento del proprio servizio”, precisa il segretario del Sappe.