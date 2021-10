Manifestazione contro Green pass, incontro in Prefettura | Video

Organizzatori: positivo l’incontro in Prefettura

Dopo una giornata di presidi e cortei dall’entrata del porto a Sampierdarena, al centro di Genova che è culminato con il blocco di piazza Corvetto, contro il Green Pass obbligatorio per i lavoratori a partire da venerdì 15 ottobre, si è concluso oggi pomeriggio il presidio sotto la Prefettura di Genova in Largo Lanfranco.

Poi il colpo di scena, intorno alle 14.20, un gruppo di lavoratori e di studenti sono stati ricevuti in Prefettura. Dove hanno potuto esperree le motivazioni della protesta.

Circa un’ora dopo sono usciti riferendo circa le richieste fatte al rappresentante del Governo e le risposte ricevute.

Ecco il video nella quale una rappresentante del Comitato Liberi cittadini spiega come l’incontro con il rappresentante del Governo sia stato positivo e come lo stesso riferirà a Roma le richieste dei lavoratori e dei cittadini genovesi in particolare per l’argomento green pass obbligatorio per i lavoratori.

Nel contempo precisa che se le richieste non verranno accettate a breve, ci sarà una nuova manifestazione.