No green pass, Toti: Ai vostri vaffa’ rispondo con i numeri

Oggi il corteo contro il governo Draghi e contro il green pass obbligatorio, a Genova è passato a De Ferrari e all’altezza della Regione i manifestanti hanno incominciato ad urlare: “Toti, Toti, vaffa*****!”.

A tale proposito il presidente Giovanni Toti risponde alla contestazione di piazza De Ferrari da parte del corteo che è passato dalla piazza sulla propria pagina Facebook.

“Agli insulti, alla propaganda qualunquista, alle minacce e alla violenza ho sempre preferito la concretezza: ai vaffa… ricevuti oggi da chi protesta in piazza contro il green pass mi piace rispondere con i numeri del Covid in Liguria, che dovrebbero far tacere per sempre qualsiasi polemica e dimostrano che siamo sulla strada giusta!”

“Basti pensare a come eravamo l’anno scorso a quest’ora, con le prime chiusure che per molte attività sono durate un anno intero e che hanno messo in ginocchio moltissime famiglie e l’economia, non di una regione, ma di un paese intero. Siamo in piena ripresa, sanitaria ed economica, e questo grazie proprio alla campagna vaccinale che è andata spedita in tutta la Liguria, dove oggi l’83% degli over 12, ovvero le fasce che possono ricevere il vaccino, ha ricevuto almeno una dose”… “Ognuno ha diritto a manifestare le proprie opinioni ma davanti alla scienza e davanti a questi numeri, sono convinto che la strada intrapresa non solo sia giusta ma anche l’unica per riappropriarci delle nostre vite. ‘Solo i morti e gli stolti non cambiano mai idea’, ecco: ai vaffa io rispondo così”.