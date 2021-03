Mancano vaccini da Roma, farmacie liguri: inoculazioni ridotte da 5mila a 2mila la settimana

“In Liguria al momento possiamo somministrare soltanto circa 2.000 dosi di vaccino alla settimana, anche se con 52 farmacie sul territorio eravamo pronti per effettuare oltre 5mila inoculazioni alla settimana.

Purtroppo la riduzione del contingentamento, a livello nazionale, di AstraZeneca ci ha costretto a ridimensionare la forza vaccinale per Genova e la nostra regione.

Anche altre farmacie sarebbero pronte a entrare nel programma regionale per arrivare a 120-150 sul territorio ligure con una forza di oltre 10mila vaccini alla settimana, ma se non arrivano le dosi da Roma queste nuove farmacie non potranno entrare a far parte del piano della campagna vaccinale realizzato in Liguria”.

Lo ha dichiarato stamane il presidente di Federfarma Genova Giuseppe Castello.

“Aspettavo questo momento da un po’ di tempo ma fare il vaccino in farmacia è tutta un’altra cosa, mi fido molto delle farmacie” ha commentato un pensionato genovese, uno dei primi vaccinati stamane nelle farmacie genovesi.