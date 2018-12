Lunedì alla Sciorba focus Giornata Internazionale delle persone con disabilità

Lunedì 3 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, alla Piscina Sciorba di Genova ci sarà un focus per sensibilizzare il territorio in merito al progetto di inclusione, integrazione e condivisione avviato da MySport.

Dalle ore 9 e per tutta la giornata, presso lo stand allestito all’ingresso della Piscina Sciorba, saranno date informazioni su tutte le attività proposte alle persone con disabilità e verrà anche illustrato il progetto “Team MySport”.

“Ispirandoci al movimento e alla filosofia di Special Olympics, che offre a tutti l’opportunità di esprimere le proprie abilità attraverso lo sport – racconta Simona Bianchi, responsabile tecnico del Settore Special di MySport – il nostro progetto consiste nell’inserire all’interno di un gruppo di nuoto, persone con disabilità a prescindere dalla loro età. Concentrandoci sulle loro abilità, cerchiamo di accompagnarli, tramite attività ludiche e sportive, nel loro percorso di integrazione e di sviluppo psicomotorio, sociale e comunicativo”.

Alla Sciorba è nato il Team MySport e i risultati sono stati molto positivi. “Così abbiamo deciso di affiliarci a Special Olympics Italia. E per valorizzare il nostro impegno in questo settore – aggiunge Simona Bianchi – stiamo organizzando il primo evento “Special Games” per il prossimo 7 aprile, quando alla Sciorba arriveranno Team provenienti da Liguria, Lombardia, Piemonte e Toscana, per un totale di 14 squadre”.