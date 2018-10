Luna Park quest’anno rimane in piazzale Kennedy, operatori soddisfatti

Lo storico Luna Park di Genova anche quest’anno rimarrà in piazzale Kennedy. Lo hanno riferito oggi pomeriggio i responsabili del comitato degli operatori, che ne sono stati informati durante il consiglio comunale odierno.

Nei mesi scorsi si era ipotizzato un trasferimento del Luna Park in un altro spazio della città e si era parlato anche delle arre di Villa Bombrini a Cornigliano, ma gli operatori non erano d’accordo. Ormai sono 60 anni che la struttura mobile più grande d’Europa (400 operatori) viene realizzata nel periodo di Natale alla Foce.

L’edizione 2018/2019 prenderà il via i primi giorni del prossimo dicembre, come da tradizione.

“Siamo molto felici che il Luna Park rimanga a casa sua alla Foce – hanno riferito gli operatori – perché è lo spazio più idoneo a ospitare un’attrazione così grande e organizzata, ormai parte integrante della zona”.

“Confermo – ha dichiarato a Tursi l’assessora comunale Paola Bordilli – che il Luna Park natalizio si terrà e sarà ospitato in piazzale Kennedy, come gli altri anni, nonostante i lavori ancora in corso per lo scolmatore del Bisagno. Abbiamo concordato con la ditta lo spostamento dei detriti, in modo da lasciare libera un’area che avrà le stesse dimensioni degli scorsi anni. In questo modo gli operatori che hanno fatto domanda, sono gli stessi dell’anno scorso, avranno la loro giusta collocazione”.