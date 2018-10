Una casa trovata allagata, Bucci: operazione rientro però è andata bene. Sfollata in lacrime

“Ci sono state molte cose da fare per arrivare a questa giornata che considero un successo perche’ ho visto il sorriso tornare sulle labbra di qualche sfollato”.

Il sindaco di Genova e Commissario per la ricostruzione, Marco Bucci , questa mattina ha commentato così il primo giorno di rientro temporaneo degli sfollati nelle case abbandonate lo scorso 14 agosto a causa del tragico crollo del Ponte Morandi. Il rientro, previsto alle 8.30, è stato posticipato alle 9.15 circa per il forte vento in zona.

Ponte Morandi, rientro per gli sfollati | Video e Foto

“Abbiamo avuto una piccola sorpresa negativa rispetto a un appartamento che e’ stato trovato leggermente allagato – ha spiegato Bucci – appena finite le operazioni di oggi andremo a controllare gli appartamenti vicini per verificare altri danni ed eventualmente vedremo se riusciremo ad anticipare quegli ingressi. Per il resto tutto e’ filato bene e abbiamo ricevuto anche parecchi complimenti dagli sfollati perche’ hanno visto che l’operazione e’ stata bene organizzata. Per ora e’ un successo”.

Uno degli abitanti di via Porro non ha potuto raccogliere le sue cose perchè ha trovato la casa completamente allagata a causa dell’acqua piovana fuoriuscita dalle cisterne di raccolta situate sul tetto del palazzo. Nonostante l’aiuto dei vigili del fuoco, al momento il residente ha dovuto rinunciare a riempire i 50 scatoloni a disposizione.

C’è stato poi un momento di sconforto da parte di una signora sfollata, che è scoppiata a piangere e ha interrotto la visita in casa. Poi è uscita di casa ed è stata assistita in strada dai vigili del fuoco, che l’hanno abbracciata per dargli conforto. La donna poi si è ripresa e ha fatto rientro in casa. Non è stato necessario l’intervento del personale medico presente per assistere gli sfollati.