L’ufficio Iat si trasferisce nella sede di Pro Loco Loano

Tornerà operativo a partire da giovedì 11 giugno l’ufficio di Informazione ed Accoglienza Turistica di Loano

Fino al termine dell’emergenza Covid-19, lo sportello gestito da Pro Loco Loano sarà provvisoriamente collocato presso la sede dell’associazione all’interno di Marina di Loano. Non appena sarà possibile, lo sportello tornerà al pianterreno dell’ex ospedale Ramella di via Stella.

In questa fase i servizi di informazione al pubblico saranno garantiti principalmente da remoto, via mail (all’indirizzo iatprolocoloano@gmail.com) o per via telefonica (attualmente il riferimento è il numero 328.896.0085; nei prossimi giorni tornerà in funzione il numero fisso 019.675694 interno 251).