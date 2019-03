Lucchese e Cuneo, 350.000 euro entro mezzanotte o sono fuori da campionato

Ennesimo colpo di scena, annunciato, nel campionato-farsa di Serie C. Perché se entro la mezzanotte Lucchese e Cuneo non avranno versato nelle casse della Federcalcio 350 mila euro per mettersi in regola per non avere sostituito la fideiussione farlocca FinWorld saranno escluse dal Girone A.

La situazione a Lucca è disperata, con i giocatori che da tempo vanno avanti grazie ai tifosi che pagano loro le trasferte; non si vede come possa adempiere alla giusta imposizione federale in poche ore.

Più tranquilli, chissà perché, invece a Cuneo, dove sostengono che alla Ferederazione che ha crediti verso la società per la valorizzazione dei giovani calciatori.

Ormai è questione di ore; poi con ogni probabilità la classifica del girone A subirà l’ennesimo scossone farsa.

Sperando che in federazione, la nuova dirigenza, faccia tesoro di questa figuraccia interplanetaria che si è organizzata da sola, accogliendo le iscrizioni di società che assolutamente non ne avevano titolo. Domani in mattinata ne sapremo di più.

Franco Ricciardi