Successo per la mostra scambio auto e moto ad Albenga

SAVONA- 4 DIC. Ha ottenuto un grande successo fra gli appassionati dei auto e moto d’Epoca la 44esima edizione della mostra mercato motoristica che ogni anno vede nella “Città delle Torri” la presenza di decine di stand con tanti prodotti legati al mondo dei

motori. L’iniziativa è portata avanti con grande passione dagli appassionati e soci del club Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori, federato Automobilclub Storico Italiano Asi, guidato da Augusto Zerbone.

La Due giorni dal titolo: “Mostra scambio ligure”, si è svolta in piazza Corridoni con il patrocinio

del Comune di Albenga ed ha visto la partecipazione di collezionisti privati

provenienti anche a fuori regione, con auto e pezzi di ricambio. I visitatori hanno potuto trovare accessori e ricambi per i propri

veicoli d’epoca. Quello in programma nel fine settimana è stato un evento provvidenziale soprattutto per quegli appassionati più esperti che da anni si dedicano con passione e amore alle “Regine ” della strada, sia auto che moto. Gli espositori hanno messo in mostra pezzi pregiati, ricambi ed accessori, oggetti di riferimento che fanno ormai parte della storia dell’automobilismo italiano e

non solo. Nel corso dell’evento per molti è stato anche possibile rinnovare

l’iscrizione al club e all’ASI presso la postazione all’interno dell’area della mostra.

Per avere maggiori informazioni sulle molteplici iniziative sportive, ludiche, sociali e di volontariato che realizza il Ruote d’Epoca è possibile telefonare ai numeri 370.3103102

0182.580508 0182.580044 oppure visitare il sito

www.ruotedepocarivieradeifiori.it o scrivere all’indirizzo di posta elettronica

info@ruotedepoca.it

CLAUDIO ALMANZI