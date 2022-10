Loano non solo mare, il 20 ottobre escursione a Zuccarello e Castelvecchio di Rocca Barbena il programma è curato dalla sezione loanese Cai

Loano non solo mare, il 20 ottobre escursione a Zuccarello e Castelvecchio di Rocca Barbena, con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Il 20 ottobre è in programma una gita a Zuccarello e Castelvecchio di Rocca Barbena, lungo un interessante ed agevole itinerario nella Val Neva che alle bellezze naturali unisce importanti aspetti storico-culturali.

I partecipanti si ritroveranno alle 8.90 in piazza Valerga a Loano. Da qui si sposteranno verso Albenga; sulla circonvallazione si svolta a destra in direzione di Cisano, si supera il paese e poco dopo si raggiunge Zuccarello, dove appena prima dell’ingresso nel centro storico si trova un ampio parcheggio (a 130 metri).

La camminata inizia dal centro storico di Zuccarello, caratterizzato da antiche case e da un lungo porticato e fiancheggiato da un classico ponte a schiena d’asino. Da qui si percorre una facile sterrata ed un successivo sentiero che costeggia il torrente Neva, supera un antico ponte medioevale ed un’attigua chiesetta contornata da agavi e cipressi, attraversa la borgata Bassi e si immette sulla strada provinciale. Superato questo breve tratto di asfalto (poco fraquentato, ma da percorrere comunque con un po’ di attenzione) si imbocca un sentiero che ricalca un’antica via medioevale e risale il pendio fino a raggiungere Castelvecchio di Rocca Barbena (a 450 metri), uno fra i borghi più belli e scenografici del ponente ligure: abbarbicato su un massiccio sperone roccioso e caratterizzato da case in pietra sovrapposte le une sulle altre e divise da strette stradine e sottopassi, il borgo è dominato dalla possente mole del castello medioevale. Dopo una sosta per il pranzo sul panoramico piazzale erboso posto ai piedi del borgo, la camminata riprende con una tranquilla sterrata che, attraversando la borgata Fontana, si inoltra fra orti e uliveti e scende dapprima al castello e successivamente al centro storico di Zuccaello.

La gita avrà una durata di 4 ore e seguirà un itinerario ad anello, con difficoltà T/E ed un dislivello di 400 metri circa. I capigita sono: Mario Chiappero, Mino Bertone, Renato Garolla.

Le escursioni sono gratuite e praticabili da quanti abbiano un discreto allenamento alle camminate in montagna. Per la partecipazione alla gita, i non soci Cai devono sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni, da richiedere entro le 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa telefonando a Flavia Robaldo al numero 335.84.84.568 o, se assente, a Elena Ghiglione al numero 333.93.84.941 entro le 12 del giorno precedente la gita.

Senza assicurazione non si potrà partecipare. I partecipanti dovranno avere calzature adatte ed un abbigliamento idoneo all’ambiente montano. I capigita non ammetteranno chi non ha i dovuti requisiti. Pranzo al sacco a carico di ogni partecipante. I partecipanti sono tenuti ad attenersi alle disposizioni anti-Covid in vigore. Per info sulle escursioni di “Loano non solo mare” è possibile contattare Beppe Peretti al numero 329.4288096.