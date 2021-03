Loano aderisce online all’evento Libriamoci in Primavera

“Libriamoci in Primavera”, a Loano doppio evento online dedicato alla lettura

Anche quest’anno Loano “Città che legge” ha deciso di aderire a “Libriamoci”, il progetto nazionale promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca attraverso la Direzione Generale per lo Studente e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali attraverso il Centro per il libro e la lettura e che si propone di promuovere ed incentivare la lettura, specie tra i più giovani.

Grazie alla collaborazione con gli “Amici della Biblioteca Antonio Arecco di Loano” e con l’Aps #cosavuoichetilegga? sono stati organizzati due eventi online volti a promuovere l’avvio alla lettura ed incrementare l’affluenza presso la biblioteca civica di Loano. L’iniziativa gode del patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Il primo si terrà domenica 21 marzo alle 21 sul canale YouTube di #cosavuoichetilegga? e in diretta sulla pagina Facebook degli “Amici della Biblioteca Antonio Arecco di Loano” e si svolge in occasione della “Giornata internazionale della poesia”. I lettori dell’Aps #cosavuoichetilegga? e tanti ospiti a sorpresa daranno vita al reading “Il borgo dei poeti online”. Sarà l’occasione per onorare la poesia classica e contemporanea ed ascoltare parole che aprono mondi e suggestioni per immaginare un futuro nuovo poetico per accompagnarci nuovamente all’incontro con l’altro. Lontani ma vicini. Poeti visionari pregni di vita e amicizia. Conduce Graziella Frasca Gallo, la gieffegi della “Gazzetta di Loano”.

L’altro evento online è in programma sabato 27 marzo alle 21 sullo stesso canale YouTube ed è stato organizzato con il patrocinio del Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi e lo Zonta Club di Albenga e Alassio. In occasione della “Giornata internazionale della donna” si terrà la presentazione di “Soltanto Vive”, raccolta di monologhi di Stefano Raimondi e vincitore del Premio Franco Enriquez nel 2017. I lettori di #cosavuoichetilegga? interpreteranno poi una selezione di testi tratti dallo stesso volume. Sarà presente l’autore. Conduce Graziella Frasca Gallo.

“Soltanto Vive” sono brevissimi monologhi ispirati a casi di cronaca ed esperienze realmente accadute. Parole che raccolgono messaggi, ricordi di donne abusate e costrette ad un annientamento. Qui si fa narrazione del loro disagio e della loro disperazione. Donne che ci parlano, dal disincanto della violenza subita, dai margini dei loro isolamenti e dalla paura degli uomini che le hanno annientate.

Stefano Raimondi, poeta di fama nazionale, per il suo impegno civile l’opera ha vinto il Premio Fernandez Enriquez 2017, con la seguente motivazione: “Stefano Raimondi con il suo libro più recente ‘Soltanto Vive. 59 monologhi’ fa svolgere alla poesia una delle sue funzioni primordiali; la liberazione dal silenzio, la confessione che non si fa atto riparatorio ma annienta un’afasia troppo vicino alla morte. Una poesia onesta di donne abusate, di voci trasformate in prose poetiche”.