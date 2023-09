L’impegno dei nostri Vigili del fuoco in Libia

Continua l’impegno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in Libia, nei territori devastati dalla potente alluvione di qualche giorno fa.

Tra loro vi sono tre Vigili del Fuoco genovesi che assolvono alle funzioni TAST (Technical Assistance and Support Team).

Questa struttura si preoccupa di aspetti non meno importanti dell’attività sul campo del soccorso, perché risponde alle esigenze logistiche anche in condizioni come quelle di un territorio che non può garantirti alcunché.

Hanno provveduto a montare il Campo Base per 24 unità VF, si fanno carico dell’attività di reportistica per l’Italia, costruiscono e mantengono i contatti con altre strutture di soccorso internazionali e con le strutture locali, costruisce mappature utili a georeferenziare l’attività svolta.

Un lavoro svolto con competenza e abnegazione.