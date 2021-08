Liguria, zero morti e 46 guariti. Malati +11 e ospedalizzati +6. Nuovi casi 57

Genova, 23 agosto. Sono 4.378 i morti con coronavirus con un aumento rispetto a quanto comunicato ieri da Regione Liguria di zero.

Sono 3213 i positivi accertati finora e malati con un aumento rispetto a quanto comunicato ieri di 11. I pazienti in terapia intensiva sono 11 (uguale a ieri). Gli ospedalizzati sono complessivamente 95 (+6).

Sono 57 i nuovi casi (incremento in lieve aumento rispetto a quanto comunicato ieri).

Sono 101.008 i positivi accertati finora e guariti, con un aumento rispetto a quanto comunicato ieri di 46. L’incremento del valore deriva dal recepimento della circolare del Ministero della salute riguardante “le indicazioni per la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena”. Infatti, non è più necessario il doppio tampone per confermare la guarigione perché ne è previsto soltanto uno.

Liguria, un morto e 139 guariti. Malati +22. Nuovi casi 162

I flussi della Liguria sono stati allineati come indicato dall’Istituto superiore di sanitàconsiderando nei casi guariti, oltre ai pazienti che risultano negativi al test molecolare, anche quelli che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi (riferimento Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12/10/2020).

In altre parole, Regione Liguria indica gli “attualmente positivi” e potenzialmente contagiosi. Significa che conteggia solo chi è stato accertato finora positivo al coronavirus (ospedalizzati + domiciliati + positivi clinicamente guariti = attualmente positivi), escludendo però dal computo chi è guarito sviluppando gli anticorpi e chi è deceduto.

La Protezione civile nazionale invece conteggia anche questi ultimi (ospedalizzati + domiciliati + positivi clinicamente guariti + guariti che hanno sviluppato gli anticorpi + deceduti = casi totali) che poi vengono pubblicati online pure dal Ministero della Salute.

Inoltre, è bene precisare che secondo il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli: “avere un test sierologico positivo per gli anticorpi non esclude che in quel momento un soggetto possa essere infettante. È possibile infatti aver prodotto gli anticorpi, ma avere ancora in circolo il coronavirus e dunque essere ancora contagiosi. Per questo va fatto anche il tampone. Solo se questo esame è negativo si ha la certezza di non essere più contagiosi”.

Ecco il bollettino di oggi con tutti i dati ufficiali inviati da Regione Liguria al ministero della Salute.