Samp-Milan, D’Aversa sul ko: Ripartiamo dalla prestazione

«Ripartiamo dalla prestazione». Non è stato un debutto fortunato quello della Sampdoria di Roberto D’Aversa nella Serie A TIM 2021/22.

i blucerchiati hanno pagato carissimo la sbandata iniziale e un po’ di imprecisione sotto porta contro un Milan molto pragmatico. A questo proposito, il tecnico blucerchiato dice: «Devo solo fare i complimenti ai miei per quello che hanno fatto in campo. Possiamo recriminare perché abbiamo perso per un episodio, il gol è demerito nostro. Penso che la partita sia stata in bilico fino alla fine. Abbiamo avuto tante occasioni per fare gol, ma non ci siamo riusciti. Giocavamo contro una squadra forte, che ha chiuso il suo ultimo campionato seconda e si è rinforzata».

Recriminazione. Il Doria sta cambiando rispetto ad una stagione fa. Ecco il D’Aversa pensiero a riguardo: «I quattro giocatori offensivi hanno dato qualità, ma hanno anche partecipato ad entrambe le fasi. Hanno fatto tutti un’ottima gara. Se uscendo dal campo abbiamo ancora possibilità di recriminare, allora vuole dire che la prestazione c’è stata. Purtroppo portiamo a casa zero punti, ma pensiamo già alla prossima. Gabbiadini? Le immagini non sono bellissime. Dispiace per quello che è successo a Manolo. Scopriremo nelle prossime ore l’entità dell’infortunio alla caviglia».