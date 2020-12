Liguria con minor indice di contagio. Chiusure natalizie danno da 200 milioni di euro

“A meno di una settimana dal Natale l’unica certezza che abbiamo è che le chiusure natalizie potrebbero costare in Liguria 200 milioni di euro”.

Lo ha dichiarato stamane su fb il governatore ligure Giovanni Toti.

“Ristoratori, baristi, fornitori – ha aggiunto Toti – non sanno ancora se e quando andremo in zona rossa e sono in un limbo che crea solo ulteriori difficoltà in un periodo già drammatico.

Il tutto mentre i dati, giorno dopo giorno, ci confermano la regione con il minor indice di contagio di Italia.

È quello che diremo fra poco al Governo: di tener conto dei numeri, di tutti i numeri.

Nessuno intende banalizzare o sottovalutare quello che stiamo vivendo, perché siamo stati tra i primi a chiudere, ma credo che il sistema di misure diverse per regioni sulla base dei colori corrispondenti alla gravità della situazione stia funzionando e vada mantenuto anche nelle festività natalizie”.