Librerie.Coop Genova Porto Antico – Prossimi incontri in libreria

Martedì 25 ottobre 2022 alle ore 18.00

Marco Pastonesi

Claudio Gregori

Il grande Guerra

(Mulatero, 2022)

Introduce

Antonello Mura

«Learco Guerra può vantare una popolarità quale mai forse un corridore ha goduto. Milioni e milioni di persone si sono schierate lungo le vie di tutta Italia per incitarlo e per acclamarlo»

Orio Vergani, Il Corriere della Sera, 11 giugno 1934

A centovent’anni dalla nascita (15 ottobre 1902), Claudio Gregori e Marco Pastonesi, due firme eccellenti del giornalismo sportivo italiano, raccontano l’appassionante vicenda biografica de Il grande Guerra.

La storia de La Locomotiva Umana, uno dei primi campioni del ciclismo adorati dalla folla, nonché prima maglia Rosa del Giro d’Italia. Passista, inseguitore, cronoman, Learco Guerra negli anni Trenta è stato il corridore italiano più amato dai tifosi: su di lui riversarono l’affetto e la passione popolare che non seppero destinare al suo grande rivale, Alfredo Binda, lucido, freddo e scientifico.

Un Mondiale (1931, a cronometro), un Giro d’Italia (1934), una Milano-Sanremo (1933), un Giro di Lombardia (1934) e, ancora, due volte secondo al Tour de France (1930, 1933), e due volte secondo al Mondiale (1930 e 1934), più un’ottantina di corse vinte sempre come se andasse all’assalto del traguardo: d’impeto, di potenza, di prepotenza.

Nasce così il mito de La Locomotiva umana: «Quello lì va come un treno». Gran complimento andare come un treno quando invece si hanno due ruote sottili a trazione umana. Rapportone, ventre a terra, e giù a mulinare, a spadellare, a pistonare. Poi, ritiratosi dalle corse, a partire dal 1945, come direttore sportivo Guerra apre la strada alle numerose vittorie di campioni stranieri come Hugo Koblet, Charly Gaul, Federico Bahamontes e Rik Van Looy.

Marco Pastonesi (Genova, 27 agosto 1954) è un giornalista italiano, a lungo editorialista della Gazzetta dello Sport per cui ha lavorato fino al 30 giugno 2015. Specializzato in rugby e ciclismo, è una delle “penne ufficiali” del Giro d’Italia e di altre manifestazioni ciclistiche internazionali. I suoi articoli hanno sempre avuto un risvolto umano oltre che tecnico, e spesso hanno narrato storie di vita di atleti famosi o anche di semplici gregari. Ha intervistato campioni e uomini famosi legati agli sport che segue. Già rugbista e ciclista, è autore di diverse pubblicazioni sullo sport, tra cui Meo volava. Avventure e sventure di Venturelli (su Romeo Venturelli), La leggenda di Maci (su Mario Battaglini), Il terzo tempo e In mezzo ai pali (quest’ultimo vinse il premio Ussi-Coni 2002 per i migliori racconti di sport).

L’incontro è ad ingresso libero, gradita la prenotazione: per informazioni 010.255334

Venerdì 28 ottobre 2022 alle ore 18.00

Veronica @spora Benini

Revoluscion

Invece di sognare, invece di invidiare: cambia!

(De Agostini, 2022)

Cosa voglio veramente dalla mia vita? E dal mio lavoro? Quali sono i miei sogni, i miei desideri? E cosa sto facendo per realizzarli?

Stiamo vivendo un momento storico eccezionale: pandemia, lockdown, quarantene ci hanno spinto a fare i conti con la nostra quotidianità, a sperimentare ritmi diversi, a confrontare lo stile di vita che abbiamo con quello che vorremmo. Insomma, a riflettere sulla felicità che stiamo rimandando da troppo tempo. Certo, siamo felici nel tempo libero, durante le vacanze, in quei pochi momenti di pienezza che ci costano ansie e sacrifici per più di trecento giorni l’anno. Ma ne vale davvero la pena? Se l’è chiesto anche Veronica Benini, la Spora, che in attesa di risposte non poteva certo rimanersene con le mani in mano. Così, da Milano, dove per anni ha coltivato con successo i suoi progetti imprenditoriali e guidato altre donne sulla stessa strada, si è trasferita in un piccolo paese andaluso sullo stretto di Gibilterra con un nuovo, e apparentemente semplice, obiettivo: imparare il kitesurf. Ma «il successo è far succedere le cose che ti fanno sentire meglio», come dice lei, e può bastare un piccolo passo per far sì che accadano le cose più sorprendenti. In un nuovo racconto di “ricominciamento”, Veronica ci invita a riprendere possesso della nostra vita guidandoci in un percorso di consapevolezza per costruirci il nostro smart-shifting, il cambiamento intelligente ritagliato sulla misura dei nostri desideri e aspirazioni. Un percorso in cui si fa affiancare dalla psicoterapeuta Laura Buonarrivo, che a ogni capitolo offre spunti di riflessione e veri e propri esercizi per lavorare su se stessi. La Revoluscion di ciascuno di noi può iniziare da qualsiasi ambito della nostra vita, con cambiamenti anche piccoli ma in grado di sovvertire le regole imposte da paura, conformismo, pregiudizi, e innescare un circolo virtuoso fondato su una nuova e unica regola: costruirsi una vita su misura, come un abito di sartoria. Fare la cosa giusta per noi stessi, che è giusta perché è ciò che vogliamo davvero.

Veronica Benini, è @Spora dal 2006. Imprenditrice digitale, attivista, consulente e formatrice al femminile. Lavora con le sue passioni: empowerment e marketing. Ha ideato la piattaforma di corsi online Corsetty.it. Nata a Buenos Aires, è emigrata in Italia all’età di 14 anni. Si è laureata in Architettura tra Firenze e Parigi. Dopo un lavoro da manager nella capitale francese, decide di lasciare tutto e ritorna a Milano, dove dà vita a Stiletto Academy, Insplagenda, Corsetty e l’evento ispirazionale 9 Muse. Ha tenuto due TEDx e parlato al Woman Economic Forum sui temi dell’emancipazione e dell’autostima. Ha partecipato al movimento “Giusto Mezzo”, che chiede politiche di integrazione e parità di genere. Nel 2022 lascia Milano per trasferirsi a Tarifa, in Spagna. Nel 2019 ha pubblicato il bestseller La vita inizia dove finisce il divano, per settimane nella classifica della non fiction, e nel 2021 La mia posizione preferita.

Laura Buonarrivo è psicologa e psicoterapeuta, specializzata in psicologia clinica. È curatrice di testi universitari di neuroscienze e docente nella scuola di specializzazione in psicoterapia bioenergetica SMIAB di Roma. Esercita a Milano e dal 2020 condivide la cultura psicologica su Instagram, con lo pseudonimo @psycogoccine.

L’incontro è ad ingresso libero, gradita la prenotazione: per informazioni 010.255334